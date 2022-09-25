ВГА назвала удар по гостинице в Херсоне терактом

Удар ВСУ по гостинице Play Hotel в Херсоне является террористическим актом. Об этом заявили в ВГА Херсонской области.

«Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», — говорится в сообщении.

Удар произошел в 5:30 из РСЗО HIMARS. Известно о двух погибших. Среди них бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Алексей Журавко. Его смерть подтвердил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В ВГА подчеркнули, что здание не использовалось военными. В здании находились сотрудники СМИ. В частности, там был корреспондент RT Мурад Газдиев. Он опубликовал видео с места происшествия.

В Херсонской области, а также в других регионах, контролируемых российскими войсками, проходят референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.