ВГА Херсонской области сообщила о взрывах и работе ПВО над Новой Каховкой

Как минимум 14 взрывов прогремели в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом со ссылкой на военно-гражданскую администрацию области сообщает «РИА Новости».

«В Новой Каховке работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — сказано в сообщении.

Часом ранее власти региона сообщали о шести взрывах и срабатывании сирены воздушной тревоги.

Новая Каховка — город в 58 км к востоку от Херсона, находится на левом берегу реки Днепр, ниже Каховской ГЭС. Население города в 2020 году составляло 45,8 тыс. человек.

Новая Каховка периодически подвергается обстрелам. Так, 20 сентября при обстреле жилого дома на улице Букина были ранены два человека. В военно-гражданской администрации города сообщили, что тогда за день семь раз срабатывала сирена воздушной тревоги.

С 23 сентября в Херсонской области, а также в занятой российскими войсками части Запорожской области проходит референдум о вхождении в состав России. Такие же референдумы проводят в ДНР и ЛНР. Они продлятся до 27 сентября.