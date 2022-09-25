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Военная операция на Украине ,  
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В Новой Каховке сработала система ПВО и отключили свет

В Новой Каховке Херсонской области работают средства противовоздушной обороны, произошло четыре «воздушных взрыва», кроме того, город остался без электричества, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА).

В 23:15, через полчаса после появления сообщения об отключении света, подачу электроэнергии возобновили, уточнила ВГА.

Ранее 25 сентября в городе четырежды срабатывала система воздушной тревоги. Сначала около 4:00, произошло 10 «воздушных взрывов» в результате работы ПВО, затем около 16:00 и около 19:45, в это время зафиксировали три взрыва.

Накануне в городе также работала система ПВО, власти сообщали более чем о десяти взрывах.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Утром 25 сентября ракетному обстрелу подверглась столица региона, Херсон. При ударе по гостинице Play Hotel погибли два человека, среди которых был бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко от Партии регионов. В 2015 году он уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям.

Власти указали, что украинские военные использовали при атаке американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В херсонской ВГА произошедшее назвали терактом.

Теги
Новая Каховка ПВО отключение электричества
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