В Запорожской ВГА сообщили о взрыве в Мелитополе

Взрывное устройство с поражающими элементами было прикреплено к дереву, пострадал проезжавший мимо автомобиль, жертв нет

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В Мелитополе Запорожской области, находящемся под контролем российской армии, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.



«Совершен подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ «Палладиум». СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля», — написал Рогов.

По его словам, жертв нет, автомобиль получил повреждения, водитель — легкие травмы.

Рогов отметил, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

В предыдущем посте Рогов сообщил, что «в информационных помойках» появилась информация о подрыве в своей машине руководителя департамента образования Мелитополя Елены Шапуровой. Рогов опубликовал видеозапись с Шапуровой, на которой она поздравила всех с наступающим Днем учителя и сказала, что «всех рада видеть».

Сообщения о взрывах в Мелитополе и других городах Запорожской и Херсонской областей поступают регулярно. 25 сентября администрация области сообщила, что в результате взрыва автомобиля на улице Ломоносова в Мелитополе погиб украинский диверсант, при нем нашли приписное свидетельство ВСУ.

«Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги. <...> По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. Однако следствие рассматривает и другие версии», — говорилось в сообщении.

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24 сентября Рогов сообщил, что в Мелитополе взрывное устройство сработало на трансформаторной подстанции в районе авиагородка, которая обеспечивает электричеством станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.



В результате начался пожар, работники потушили его своими силами. По данным ВГА, работоспособность станции не нарушена, жертв и пострадавших не было.

