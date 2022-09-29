В Запорожской ВГА сообщили о взрыве в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области, находящемся под контролем российской армии, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Совершен подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ «Палладиум». СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля», — написал Рогов.
По его словам, жертв нет, автомобиль получил повреждения, водитель — легкие травмы.
Рогов отметил, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
В предыдущем посте Рогов сообщил, что «в информационных помойках» появилась информация о подрыве в своей машине руководителя департамента образования Мелитополя Елены Шапуровой. Рогов опубликовал видеозапись с Шапуровой, на которой она поздравила всех с наступающим Днем учителя и сказала, что «всех рада видеть».
Сообщения о взрывах в Мелитополе и других городах Запорожской и Херсонской областей поступают регулярно. 25 сентября администрация области сообщила, что в результате взрыва автомобиля на улице Ломоносова в Мелитополе погиб украинский диверсант, при нем нашли приписное свидетельство ВСУ.
«Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги. <...> По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. Однако следствие рассматривает и другие версии», — говорилось в сообщении.
24 сентября Рогов сообщил, что в Мелитополе взрывное устройство сработало на трансформаторной подстанции в районе авиагородка, которая обеспечивает электричеством станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, а также здание управления.
В результате начался пожар, работники потушили его своими силами. По данным ВГА, работоспособность станции не нарушена, жертв и пострадавших не было.