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Военная операция на Украине ,  
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«Украинский диверсант» погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля

ВГА Мелитополя: при взрыве машины погиб «украинский диверсант»

В результате взрыва автомобиля на улице Ломоносова в Мелитополе погиб украинский диверсант, при нем нашли приписное свидетельство ВСУ, сообщает военно-гражданская администрация города.

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«Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги. <...> По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. Однако следствие рассматривает и другие версии», — говорится в сообщении.

О взрыве автомобиля в Мелитополе ранее сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, машину разорвало на две части.

БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя
Политика
Архивное фото

Мелитополь находится в части Запорожской области, перешедшей под контроль российских сил в ходе военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля. В последнее время сообщения об обстреле и взрывах в городе участились на фоне проведения референдума о вхождении области в состав России с 23 по 27 сентября.

Голосования одновременно проходят также в Донецкой и Луганской народных республиках и на подконтрольных России территориях Херсонской области. 

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В Москве заявили, что поддержат итоги референдумов. Ряд других государств, в том числе США, Турция, Сербия и другие, отказались принять их. Украинский президент Владимир Зеленский предупреждал, что проведение референдумов станет условием для выхода Киева из переговоров с Москвой.

Теги
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