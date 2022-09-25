«Украинский диверсант» погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля
В результате взрыва автомобиля на улице Ломоносова в Мелитополе погиб украинский диверсант, при нем нашли приписное свидетельство ВСУ, сообщает военно-гражданская администрация города.
«Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги. <...> По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. Однако следствие рассматривает и другие версии», — говорится в сообщении.
О взрыве автомобиля в Мелитополе ранее сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, машину разорвало на две части.
Мелитополь находится в части Запорожской области, перешедшей под контроль российских сил в ходе военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля. В последнее время сообщения об обстреле и взрывах в городе участились на фоне проведения референдума о вхождении области в состав России с 23 по 27 сентября.
Голосования одновременно проходят также в Донецкой и Луганской народных республиках и на подконтрольных России территориях Херсонской области.
В Москве заявили, что поддержат итоги референдумов. Ряд других государств, в том числе США, Турция, Сербия и другие, отказались принять их. Украинский президент Владимир Зеленский предупреждал, что проведение референдумов станет условием для выхода Киева из переговоров с Москвой.