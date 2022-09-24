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Военная операция на Украине ,  
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В запорожской администрации заявили о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. 

Подробности он обещал сообщить позже.

Мелитополь находится на территории Запорожской области, перешедшей под контроль российских сил в ходе военной операции России на Украине, которая продолжается с 24 февраля. В конце августа сообщения об обстреле и взрывах в городе участились на фоне обсуждений о проведении референдума о вхождении области в состав России.

БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя
Политика
Архивное фото

Последний раз о взрыве сообщалось накануне, 23 сентября, в день начала референдума. Позднее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство вблизи администрации Мелитополя. Пострадавших в результате инцидента не было, уточнил он, были повреждены машины возле здания.

Референдум продлится до 27 сентября. Кроме Запорожской области решение о проведении голосования приняли власти подконтрольных российским силам территорий Херсонщины, а также Донецкой и Луганской народных республик. 

Российский президент Владимир Путин пообещал поддержать любые итоги референдумов. Ряд государств отказался их признать. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что проведение этих голосований станет условием для выхода Киева из переговоров об урегулировании конфликта с Москвой.

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