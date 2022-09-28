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На юге Мелитополя прогремело восемь взрывов

Взрывы прогремели в южной части города и его пригороде, в каком именно, Рогов не уточнил. Детали происходящего в ВГА обещали сообщить позже. Мелитополь находится под контролем российских войск
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Мелитополе и его южном пригороде были слышны звуки взрывов, по предварительным данным, речь идет как минимум о восьми ударах, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении», — написал он, пообещав сообщить подробности позже.

Пророссийские власти области не раз сообщали об обстрелах Мелитополя и других подконтрольных России населенных пунктов. В ночь на 25 сентября, по его словам, украинские войска обстреляли город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и его пригороды. В этот же день в Мелитополе произошел взрыв.

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За день до этого Рогов писал о другом взрыве в городе. Тогда в ВГА уточнили, что на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало взрывное устройство. Подстанция обеспечивает электричеством станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, а также здание управления. После взрыва там произошел пожар. Огонь удалось потушить, станция продолжила работать в прежнем режиме. Пострадавших при инциденте не было.

Накануне на подконтрольной российским войскам части Запорожской области (порядка 73% территории, включая южные и центральные районы) завершился референдум о вхождении региона в состав России. Это решение поддержали 93,11% участников голосования. Глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий уже обратился к президенту России с просьбой принять регион в состав России в качестве нового субъекта. Он попросил оставить региону прежнее название.

Рогов уже объявил о выходе области из состава Украины. Пророссийские власти региона провозгласили его независимость в административных границах, а не только на подконтрольных российским войскам территориях. Административный центр области — город Запорожье — и еще часть территории области по-прежнему контролируются Украиной.

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Запорожская область и другие обратившиеся с соответствующей просьбой регионы могут быть приняты в состав России только после завершения необходимых юридических процедур в обеих палатах ее парламента. Внеплановое заседание Госдумы должно состояться 3 октября, а плановое в Совфеде — 4 октября.

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Теги
Татьяна Зыкина
взрыв Мелитополь Запорожская область Владимир Рогов
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