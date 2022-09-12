США перестали закупать железо и сталь в России

США, на которые приходилось 9% поставок российских черных металлов, в июле почти полностью прекратили их ввоз после введения заградительных пошлин. Металлурги вынуждены перенаправлять поставки из США и ЕС в Азию и давать скидки

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года почти обнулился (снизился до $0,6 млн) после $201 млн в июне и более $1 млрд за первое полугодие 2022 года.

В июне основные поставки в рамках этой группы приходились на ферросплавы ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн), в июле их поставки упали до $0,4 млн и нуля соответственно.

В 2021 году США ввезли российских черных металлов (чугун, железо, сталь, прокат) на $2,77 млрд, в среднем по $230 млн в месяц. В прошлом году на эту страну приходилось около 9% всех поставок черных металлов из России. Российские власти перестали раскрывать внешнеторговую статистику на фоне введения западных санкций после начала военной спецоперации на Украине.

Почему прекратился ввоз российских металлов в США

Страны «Большой семерки» (США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) еще в марте объявили, что планируют лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования при торговле с ними в ответ на начало военных действий на Украине. Этот статус, который Россия получила в 2012 году, означает, что все страны должны пользоваться одинаковыми льготами и привилегиями в торговле с конкретным государством. Потеря этого статуса означает, что США и другие страны G7 могли устанавливать какие угодно тарифы на импорт российской продукции.

Конгресс США 7 апреля одобрил запрет на экспорт российских энергоносителей и лишил ее статуса наибольшего благоприятствования в торговле. А 30 июня американские власти опубликовали окончательный список товаров из России, на которые повысили импортный тариф до заградительного уровня — 35% от таможенной стоимости. В этот список вошли в том числе сталь и несколько видов стальной продукции.

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Но, по данным Census Bureau, снизились поставки и металлов, формально не попавших под тарифы и санкции. Так, импорт российских металлов платиновой группы (палладий, платина, родий) в США в июле составил лишь $34 млн против $76 млн в июне и $258,5 млн в мае.

Крупнейшие российские компании черной металлургии подтверждают, что в последнее время их поставки в США были минимальными. «В начале 2022 года поставки полуфабрикатов в США осуществлялись в несущественных объемах и были полностью прекращены в июне», — отметил представитель НЛМК. При этом до последнего времени 10% экспорта стального проката и около 46% полуфабрикатов НЛМК направлялось в Северную Америку, говорит аналитик по металлургии БКС Ахмед Алиев. В пресс-службе «Северстали» заявили, что вообще не поставляли туда сталь уже несколько лет.

В пресс-службе Evraz не ответили на запрос. Но, согласно отчетности компании, в 2019 году поставки слябов (стального полуфабриката) из России на ее американский завод Evraz Portland составили $154 млн, в 2020 году они снизились до $26 млн, а в 2021-м — до $8 млн. РБК направил запрос в ассоциацию «Русская сталь», объединяющую российские предприятия черной металлургии.

Помимо США закупки российского железа и стали снизил и еще один крупный потребитель — Евросоюз. В марте—мае 2022 года они стабильно составляли $770–790 млн в месяц, а в июне опустились до $521,7 млн. Весной ЕС запретил импорт из России ряда продуктов из черных металлов, например плоского проката, оценив упущенную экспортную выручку российских компаний от этого решения в €3,3 млрд. К тому же европейцы ввели санкции против основного совладельца «Северстали» (крупнейший поставщик плоского проката в Евросоюз) Алексея Мордашова, в результате компания была вынуждена прекратить поставки в Евросоюз.

Спрос снизился и на внутреннем рынке, и компании предупреждали, что у них сократится производство, если власти не снизят налоговую нагрузку и не ослабят курс рубля. В итоге, по данным Word Steel, в январе—июле 2022 года производство стали в России упало почти на 7%, до 41,4 млн т.

Куда перенаправили российские металлы

Мордашов в конце марта заявил , что российские компании черной металлургии должны будут переориентировать из ЕС на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год из-за санкций и других ограничений , введенных западными странами.

В июне крупнейшим импортером российских черных металлов была Турция ($546 млн), далее шли Евросоюз ($522 млн) и США ($201 млн). Теперь существенно нарастил закупки российских железа и стали Китай — с $163,5 млн в июне до $337,4 млн в июле, следует из внешнеторговой базы ООН и Главного таможенного управления КНР. В июле прошлого года Пекин импортировал российские черные металлы лишь на $84,5 млн.

По информации ценового агентства Fastmarkets, основными рынками сбыта для российской стали также становятся Мексика и Тайвань. Российские полуфабрикаты из железа и стали и стальной прокат идут также на рынки Ближнего Востока и даже Индии, которая сама является одним из крупнейших производителей стали, добавляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Рост себестоимости производства проката в Индии может увеличить потребности этой страны в российских полуфабрикатах и прокате, что в перспективе может компенсировать российским металлургам потерю американского рынка, допускает он.

По оценкам Минпромторга, доля азиатского направления в экспортных поставках металлургической продукции уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 10–20%. Но для увеличения поставок туда российские компании вынуждены давать существенные скидки. По данным Fastmarkets и трейдеров, они доходят до 25% и выше. А крупнейший совладелец «Северстали» сообщал в конце июля, что дисконты на внешних рынках с учетом санкций в отношении России достигали 30–40%. Сейчас внутренние цены на горячекатаный прокат (один из ключевых стальных продуктов) торгуются с премией к экспортным ценам (на условиях поставок через Черное море), добавляет Алиев.

В 2021 году в тройку крупнейших импортеров российских черных металлов входила и Белоруссия (после Турции и США) — он закупила их почти на $2 млрд. Но неизвестно, сколько теперь эта страна ввозит железа и стали, потому что белорусские власти закрыли детальную статистику по импорту товаров из России.