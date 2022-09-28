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Европейцы попросили не запрещать импорт стальных полуфабрикатов из России

Европейские компании попросили не запрещать импорт стальных полуфабрикатов из России
Европейские сталелитейные компании и трейдеры попросили Еврокомиссию не запрещать импорт российских стальных полуфабрикатов. По их словам, сейчас нет реальной альтернативы товарам из России
НЛМК NLMK ₽80,92 -1,17% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Девять крупных компаний, включая европейских производителей стальной продукции и трейдеров, написали письмо в Еврокомиссию с просьбой не вводить запрет на импорт стальных полуфабрикатов — таких как сляб, блюм и квадратную заготовку — из России. Об этом сообщил S&P Global Commodity Insights со ссылкой на письмо, датируемое 27 сентября.

Евросоюз ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции в ответ на начало военной спецоперации России на Украине еще в марте. В этот список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы. Но запрет не распространяется на стальные полуфабрикаты, одним из крупнейших поставщиков которых в ЕС является Россия.

О потенциальном расширении запрета на импорт российской стали в ЕС сообщал Bloomberg 23 сентября. В частности, эту идею лоббируют Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Письмо с просьбой не расширять запрет на импорт стали из России — ответ на заявления некоторых европейских производителей, которые ранее, наоборот, просили Еврокомиссию ввести санкции в отношении российских полуфабрикатов, например, в форме пошлин, пояснил источник S&P Global Commodity Insights на стальном рынке.

В случае введения запрета на импорт российского сляба, из которого делается плоский прокат, в первую очередь пострадал бы НЛМК, единственный экспортер этого продукта из России в ЕС. Компания поставляет стальные полуфабрикаты на заводы в Бельгии, Франции и Италии, которыми она владеет совместно с бельгийским инвестиционным фондом SOGEPA, и свой завод в Дании.

РБК направил запрос в пресс-службы Еврокомиссии и НЛМК.

Почему европейские компании попросили не запрещать российские полуфабрикаты

Более чем 80% импорта стальных полуфабрикатов в ЕС приходилось на Россию и Украину, отмечается в письме европейских производителей стальной продукции и трейдеров. Но сегодня найти замену российской продукции невозможно из-за временной остановки украинских заводов.

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Европейские производители и сталелитейщики из третьих стран, включая Китай, Бразилию и Индию, не могли бы обеспечить стабильную необходимый объем поставок полуфабрикатов с точки зрения размеров и цены, говорится в письме.

Другие альтернативы российским полуфабрикатам — производители стали в Иране, находящиеся под санкциями, и несколько компаний в Северной и Южной Америке, товар которых полностью раскупается под нужды рынков США и Мексики. При этом строительство новых мощностей по производству стальных полуфабрикатов в Европе заняло бы три-четыре года и потребовало бы крупных инвестиций, заявили участники рынка.

Если Еврокомиссия запретит российские полуфабрикаты, значительно сократится уровень загрузки мощностей европейских заводов или — в худшем случае они полностью закроются, что приведет к росту безработицы и цен на стальную продукцию, подчеркивают авторы письма.

Европейские производители стали уже снижают производство и сокращают сотрудников, заявляла Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) 15 сентября. Причины — рост издержек, в первую очередь затрат на электроэнергию, падение спроса и дешевый экспорт из третьих стран, в которых цены на электричество значительно ниже европейских, подчеркивали сталелитейщики в своем заявлении.

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Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова
НЛМК сталь санкции Еврокомиссия
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