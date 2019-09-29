МИД пообещал ответить на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии

Москва симметрично ответит на отказ предоставить информагентству Sputnik аккредитацию на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом «РИА Новости» заявили в российском МИДе.
«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — сообщили в ведомстве.
Ежегодная конференция Консервативной партии открылась 29 сентября, в субботу. Как указывает агентство, заявку на аккредитацию журналисты подали за месяц до начала съезда, однако ответ от организаторов они получили поздно вечером 28 сентября. Оргкомитет сообщил, что в аккредитации отказано, но не указал причины этого решения.
При этом агентство отмечает, что ранее в сентябре журналисты Sputnik были аккредитованы на аналогичную конференцию Лейбористской партии.
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