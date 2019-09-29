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Политика ,  
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МИД пообещал ответить на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии
Журналистам отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии в Манчестере. В прошлом году на съезд не пригласили сотрудников российского посольства
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва симметрично ответит на отказ предоставить информагентству Sputnik аккредитацию на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом «РИА Новости» заявили в российском МИДе.

«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — сообщили в ведомстве.

Ежегодная конференция Консервативной партии открылась 29 сентября, в субботу. Как указывает агентство, заявку на аккредитацию журналисты подали за месяц до начала съезда, однако ответ от организаторов они получили поздно вечером 28 сентября. Оргкомитет сообщил, что в аккредитации отказано, но не указал причины этого решения.

При этом агентство отмечает, что ранее в сентябре журналисты Sputnik были аккредитованы на аналогичную конференцию Лейбористской партии.

Sputnik входит в медиахолдинг «Россия сегодня», главный редактор агентства — Маргарита Симоньян. Она одновременно является главредом холдинга, а также телеканала RT.

Политика
Посольство в Британии получило отказ в приглашении на съезд консерваторов

В прошлом году приглашение на участие в ежегодном съезде консерваторов не получили сотрудники российского посольства в Великобритании. По утверждению дипломатов, партия дала понять, что их присутствие на этом мероприятии нежелательно. Это решение они восприняли как продолжение политики, направленной на изоляцию Москвы, и «планомерное разрушение ткани межгосударственных отношений».

В июле текущего года МИД Британии не аккредитовал Sputnik и телеканал RT на конференцию в Лондоне, посвященную свободе СМИ. Как писала The Guardian, отказ был связан с тем, что издания играют «активную роль в распространении дезинформации».

Симоньян в ответ на это указала, что в публикации ни одного примера дезинформации приведено не было. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопуск изданий «ярким проявлением абсурдности происходящего», а само мероприятие — квазиконференцией.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: аккредитация, МИД России, Sputnik
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