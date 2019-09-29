МИД пообещал ответить на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии

МИД пообещал ответить на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии

Журналистам отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии в Манчестере. В прошлом году на съезд не пригласили сотрудников российского посольства

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва симметрично ответит на отказ предоставить информагентству Sputnik аккредитацию на конференцию Консервативной партии Великобритании. Об этом «РИА Новости» заявили в российском МИДе.

«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — сообщили в ведомстве.

Ежегодная конференция Консервативной партии открылась 29 сентября, в субботу. Как указывает агентство, заявку на аккредитацию журналисты подали за месяц до начала съезда, однако ответ от организаторов они получили поздно вечером 28 сентября. Оргкомитет сообщил, что в аккредитации отказано, но не указал причины этого решения.

При этом агентство отмечает, что ранее в сентябре журналисты Sputnik были аккредитованы на аналогичную конференцию Лейбористской партии.

Sputnik входит в медиахолдинг «Россия сегодня», главный редактор агентства — Маргарита Симоньян. Она одновременно является главредом холдинга, а также телеканала RT.