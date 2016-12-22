Посольство в Британии получило отказ в приглашении на съезд консерваторов

Российские дипломаты в Великобритании традиционно посещали ежегодные конференции ведущих политических партий, консервативной и лейбористской, но в этом году консерваторы отказали им в регистрации на конференцию, заявили в российском посольстве.
По словам представителя посольства, в партии «дали понять, что присутствие … нежелательно». Дипломаты восприняли это как продолжение политики, направленной на «планомерное разрушение ткани межгосударственных отношений» и на изоляцию Москвы.
«Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией», — говорится в заявлении.
Основные британские политические партии проводят конференции, как правило, во время каникул палаты представителей, на них главы партий и другие их члены формулируют идеологию и политику, которой намерены придерживаться в ближайший год. В случае с Консервативной партией в последний (реже в первый) день конференции с докладом выступает глава партии.
В 2018 году консерваторы (за исключением шотландцев) проведут свою конференцию в Бирмингеме, она продлится с 30 сентября по 3 октября.
Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как в марте в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобритании считают, что на них было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества и что за этим стоит Москва. Российские власти отвергают такую точку зрения, Москва предлагала вести совместное расследование отравления. Кроме того, позиции России и Великобритании расходятся по вопросам Украины и Сирии.