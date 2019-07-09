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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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В Кремле назвали абсурдом недопуск RT и Sputnik на конференцию в Лондоне

Британский МИД отказался аккредитовать российский телеканал RT и связанное с ним агентство Sputnik на конференции по свободе СМИ в Лондоне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопуск изданий абсурдным, а мероприятие «квазиконференцией», передает корреспондент РБК.

«Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер», — сказал Песков.

Он добавил, что это может быть только квазиконференцией и не может быть никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в аккредитации. Песков отметил, что Кремль может только сожалеть в связи с этим.

МИД Великобритании, пишет Guardian, отказал изданиям в аккредитации из-за их «активной роли в распространении дезинформации». «Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели», — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

RT, пишет Guardian, сообщили, что на конференции нет места для журналистов. Пресс-секретарь британского МИДа при этом сказала, что несмотря на невозможность удовлетворить все запросы на аккредитацию, на конференции присутствуют журналисты из разных мировых СМИ, в том числе из России.

Международная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom) проводится Великобританией совместно с Канадой 10-11 июля. Ожидается, что в ней примут участие чиновники, представители общественных организации и около 1 тыс. журналистов.

Теги: Russia Today, пресс-конференция, Лондон, МИД Великобритании, свобода слова ..., Кремль
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