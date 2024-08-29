Пентагон не стал комментировать потерю Украиной истребителя F-16
Министерство обороны США оставило без комментариев сведения о крушении на Украине истребителя F-16 — первого переданного Киеву самолета этой серии.
На запрос агентства ТАСС представитель Пентагона предложил «по данному вопросу <...> обратиться к властям Украины».
О крушении F-16 сообщила 29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его доставили на Украину, уточнило издание. По словам собеседника, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», — пишет WSJ.
Первые истребители F-16 поступили на Украину 31 июля от Нидерландов. The Economist сообщал, что самолетов в первой партии было десять. К концу года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего — 79.
Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что они лишь затягивают конфликт и не могут решить его исхода. Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием Запада в конфликт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что F-16 будут сбивать и уничтожать.
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