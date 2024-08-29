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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ около Коренево и Черкасского Поречного. По данным ведомства, противник потерял до 70 военнослужащих и четыре единицы техники. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное в Курской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также были сорваны попытки атак ВСУ около населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. Потери противника составили до 70 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, пятеро солдат ВСУ оказались в плену, добавили в Минобороны.

Войскам и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька было «нанесено поражение», говорится в сводке ведомства. Также Минобороны сообщило об ударах по соседней Сумской области, где сосредоточены личный состав и военная техника восьми бригад противника.

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Фото:John Moore / Getty Images

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, всего за время боевых действий в Курской области — до 7,4 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники, заключили в Минобороны.

ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из ее целей создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры для «соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа говорил, что Украина установила контроль над 28 населенными пунктами. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ» на вторжение в регион.

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