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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о беспокойстве Киева из-за $50 млрд от активов России

Bloomberg: Киев обеспокоен задержкой выделения $50 млрд от активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Согласование механизма выделения помощи за счет прибыли от активов России застопорилось, во-первых, из-за требования США по долгосрочной гарантии блокировки активов, во-вторых, из-за риска, что на сделку не пойдет Венгрия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На Украине обеспокоены промедлением в реализации планов по обеспечению страны $50 млрд за счет прибыли от российских замороженных активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагалось, что Киев получит эти средства к концу года, однако не исключена задержка из-за позиции Венгрии и США. Есть риск, что первая замедлит принятие соответствующего общеевропейского решения, а вторые требовали решить вопрос с пролонгацией режима санкций ЕС — сейчас решение о продлении должно приниматься каждые полгода всеми странами-членами.

Собеседник агентства из администрации США пояснил, что в Вашингтоне хотят иметь долгосрочную гарантию блокировки активов — до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение и Россия не заплатит за ущерб, причиненный боевыми действиями. Если получить такую гарантию удастся, то средства могут начать выделять к концу года.

В июле Bloomberg сообщал о проекте документа, согласно которому возможны два варианта пролонгации блокировки: бессрочная заморозка с пересмотром через регулярные промежутки времени или увеличение периода действия продления, например, до 18, 24 или 36 месяцев.

На Украине хотели бы, чтобы решение было принято в следующем месяце, когда вопросы выделения финансирования Киеву будет рассматривать Международный валютный фонд (МВФ), который кредитует его.

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Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

На Западе заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Большая часть замороженных в ЕС средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около $5 млрд чистой прибыли.

В июне страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм для предоставления $50 млрд Киеву за счет кредитов, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Займы будет выделять каждый участник по отдельности, их структура будет зависеть от размера экономики каждой страны и особенностей внутреннего регулирования, сообщал Bloomberg. Кроме того, страны будут нести риски по этим кредитам в случае, если прибыли от российских активов не хватит на погашение долгов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Киева, в том числе будет судиться.

Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает, заявил президент Владимир Путин весно 2022 года.

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