 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывшего заместителя главы Севастополя арестовали по делу о взятке

Суд арестовал по делу о взятке бывшего заместителя Развожаева Евгения Горлова
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова с должности заместителя в начале августа, после бывшего чиновника задержали и обвинили в получении взятки

Бывшего заместителя главы Севастополя арестовали по делу о взятке
Video

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о взятке, сообщила пресс-служба столичных судов.

Горлов будет находиться под стражей до 2 октября 2024 года, он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).

Горлов был и.о. заместителя главы Севастополя с января 2023 года, он курировал вопросы ЖКХ, ТЭК и охраны окружающей среды, обращения с отходами, а также проектирования и размещения объектов благоустройства.

Чиновника Минобрнауки арестовали по делу о взятке
Общество
Дмитрий Журавлев

Об увольнении Горлова губернатор Михаил Развожаев сообщил 6 августа. Он упомянул, что «за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание». Телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писал, что Горлова задержали в его кабинете при получении взятки в размере 6 млн руб., у чиновника прошли обыски на рабочем месте и дома.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
взятка арест Севастополь Басманный суд Михаил Развожаев
Материалы по теме
Замначальника МЧС в Забайкалье обвинили в коррупции
Политика
Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священников
Общество
Суд арестовал главу Сергиева Посада на два месяца по делу о взятках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
SEC начала расследование деятельность NFT-криптобиржи OpenSeaКрипто, 11:59
ЕС начал передавать Украине доходы от замороженных российских активовПолитика, 11:51
Глава Россотрудничества увидел в Европе признаки «переосознания» РоссииОбщество, 11:51
Уже не богатейший человек КНР. Как обеднел создатель китайского AmazonPro, 11:47
В МИДе сообщили о 3,5 тыс. разыскивающих своих близких из Курской областиОбщество, 11:46
Точка опоры и темные структуры: 5 арт-объектов выставки «Быть здесь»Стиль, 11:41
В ВСУ заявили о контроле России над 40% Часова ЯраПолитика, 11:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Черданцев анонсировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»Спорт, 11:23
Суд в Москве назначил заседание по делу экс-менеджеров завода «Телта»Общество, 11:21
Бывшего заместителя главы Севастополя арестовали по делу о взяткеПолитика, 11:18
Как борьба с ожирением изменит бизнес food-гигантов — The EconomistPro, 11:15
Что чаще всего покупают на банкротных торгахОтрасли, 11:11
В Черкассах после взрывов произошел пожар на предприятииПолитика, 11:10
Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети Х и оскорбили МессиСпорт, 11:06