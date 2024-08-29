Бывшего заместителя главы Севастополя арестовали по делу о взятке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова с должности заместителя в начале августа, после бывшего чиновника задержали и обвинили в получении взятки

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о взятке, сообщила пресс-служба столичных судов.

Горлов будет находиться под стражей до 2 октября 2024 года, он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).

Горлов был и.о. заместителя главы Севастополя с января 2023 года, он курировал вопросы ЖКХ, ТЭК и охраны окружающей среды, обращения с отходами, а также проектирования и размещения объектов благоустройства.

Об увольнении Горлова губернатор Михаил Развожаев сообщил 6 августа. Он упомянул, что «за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание». Телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писал, что Горлова задержали в его кабинете при получении взятки в размере 6 млн руб., у чиновника прошли обыски на рабочем месте и дома.