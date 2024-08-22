Чиновника Минобрнауки арестовали по делу о взятке
Заместитель директора департамента Министерства образования и науки Дмитрий Журавлев арестован в Москве, сообщает «РИА Новости». В Минобрнауки заявили агентству, что «оказывают все необходимое содействие следствию».
Согласно информации на сайте министерства, Журавлев занимает должность заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.
Журавлева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Агентство со ссылкой на материалы дела сообщает, что чиновник и обвиняемый в даче ему взятки исполнительный директор «КМ-Финанс» Александр Евдокименко признали вину.
По данным агентства, Басманный суд Москвы арестовал фигурантов еще в июне, но детали дела стали известны только сейчас.
Журавлев на своем посту курирует отделы аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и программ и проектов в сфере АПК.
Компания «КМ-Финанс» специализируется на лизинге. По данным с сайта организации, лизинговый портфель составляет более 3,2 млрд руб.
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