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Политика ,  
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Губернатор Севастополя уволил своего зама, намекнув на коррупцию

Назначенный в январе прошлого года Горлов на своей должности курировал вопросы ЖКХ, ТЭК и охраны окружающей среды. Развожаев сообщил о его увольнении, отметив, что «за любое проявление коррупции последует наказание»
Евгений Горлов
Евгений Горлов (Фото: evgenygorlov / VK)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев своим указом уволил и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Евгений Горлов родился в 1981 году в Благовещенске Амурской области. В 2003 году окончил Московский госуниверситет сервиса по специальности «Сервис и техническая эксплуатация технических и технологических машин и оборудования», а в 2019 — РАНХИГС. С мая 2013 по январь 2015 года был замглавы Сочи. В ноябре 2017 года он стал замдиректора департамента — начальником Управления контроля городского хозяйства Департамента городского хозяйства Севастополя, а позже возглавил департамент.

В январе 2023 года назначен и.о. замгубернатора Севастополя. на Своей должности координировал работу развития ЖКХ и ТЭК города, содержания территорий, охраны окружающей среды, обращения с отходами, а также проектирования и размещения объектов благоустройства.

В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
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Николай Лукашенко

За последние два дня это уже третий крупный крымский чиновник, снятый с должности. Так, накануне в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что такое решение глава республиканского МЧС принял после встречи с ним. В Крыму в середине июля произошло несколько крупных пожаров. Они возникли в Коктебеле и Судаке, Симферополе и Севастополе. Некоторые очаги тушили несколько суток.

Ранее сегодня заявление об увольнении по собственному желанию также написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. «Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — сообщил он.

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