Один человек погиб при обстреле Шебекино

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранения также получили два жителя города, они доставлены в центральную районную больницу.

Повреждения получили административное здание и социальный объект, загорелась легковушка.

Материал дополняется.