Один человек погиб при обстреле Шебекино
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранения также получили два жителя города, они доставлены в центральную районную больницу.
Повреждения получили административное здание и социальный объект, загорелась легковушка.
Материал дополняется.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят