Гладков: власти планируют ограничить въезд в еще три белгородских села

Гладков заявил о плане закрыть для въезда еще три белгородских села

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В Белгородской области планируют закрыть въезд еще в три населенных пункта из-за сложной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Поручение на ближайшее заседание оперативного штаба — вынести решение по полному закрытию населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал он на оперативном совещании регионального правительства (цитата по ТАСС).

С 23 июля белгородские власти ограничили въезд в 14 населенных пунктов из-за обстрелов. В список попали села и поселки в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах.

Позднее, 19 августа, список расширили за счет еще пяти населенных пунктов. Как объяснила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, это сделали по просьбе жителей, чтобы те могли получить право на компенсации за утраченное жилье без дополнительных процедур.