Власти Украины оценили ежесуточные потери беспилотников

Украина уже потратила на беспилотники около $680 млн из выделенных правительством $1,08 млрд, сообщил глава службы спецсвязи Юрий Щиголь. Ежесуточно, по его словам, ВСУ теряют более 40 беспилотников

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Украина в среднем теряет в сутки по 40–45 разведывательных дронов, сообщил глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь.

Речь, по его словам, идет о наиболее простых моделях беспилотников Mavic, Matrice и больших профессиональных дронах украинского и иностранного производства, передает «Интерфакс-Украина».

В настоящее время Киев законтрактовал более 22 тыс. ударных дронов, около 15 тыс. переданы ВСУ. На эти цели уже потрачено 25 млрд гривен (около $680 млн) из выделенных правительством Украины 40 млрд гривен (около $1,08 млрд), отметил он.

В сводке за 29 августа Минобороны России сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего по состоянию на этот день с начала военных действий, по данным российского военного ведомства, было уничтожено 6206 БПЛА украинской стороны.

В начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина тратит на содержание армии около 2 трлн грн (примерно $53,3 млрд) в год. В апреле Киев увеличил бюджетные расходы на оборону в текущем году на $14,6 млрд.

По оценке Щиголя, «приблизительно 180–200 тыс. дронов за год точно будет». О том, что в 2023 году Украина планирует закупить для ВСУ 200 тыс. дронов, он уже говорил в июне в интервью CNN.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров тогда отмечал, что после начала военной операции России Киев оказался в ситуации, когда у него меньше танков, самолетов и ракет, но, по его словам, «переломным моментом» стали беспилотники, которые дешевы и относительно просты в производстве. Потребность Украины в дронах он оценивал в «десятки тысяч» в месяц.

Российские власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на территории страны. Они происходили в Москве, Подмосковье, Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях. В Кремле заявляли, что предпринимаются все возможные меры для защиты российских регионов от атак беспилотников Украины. Ежесуточно о сбитых украинских дронах отчитывается и Минбороны.