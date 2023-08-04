Киев назвал объем расходов на армию

Военные расходы Киева составляют около 2 трлн грн в год (примерно $53,3 млрд), заявил премьер Шмыгаль. Он подчеркнул, что это больше, чем доход бюджета страны до начала боевых действий, Украина держится благодаря поддержке Запада

Украина тратит на содержание армии около 2 трлн грн (примерно $53,3 млрд), заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

По его словам, это больше, чем доход бюджета до начала военных действий (1,3 трлн грн). Украинский премьер подчеркнул, что сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

Агентство отмечает, что в марте министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что страна тратит на военную кампанию около 130 млрд грн в месяц при ежемесячном доход бюджета в 80 млрд грн. По этим расчетам расходы в год — 1,56 трлн грн.

В апреле Киев увеличил расходы на оборону в текущем году на $14,6 млрд. В Верховной раде подчеркивали, что это самое значительное повышение расходов за всю историю страны.

Первоначально бюджет Украины на текущий год составлял 2,514 трлн грн (против 2,206 трлн грн за прошлый). Запланированные в бюджете расходы выросли с 1,5 трлн грн в 2022-м до 2,6 трлн в 2023-м — рекордный рост на 73%. Основные траты (43% или 18,2% от ВВП) планировалось в текущем году направить на оборону и безопасность — 1,141 трлн грн.

После начала российской военной операции ряд стран и международных организаций оказывают Киеву финансовую поддержку. Западные страны также поставляют Украине вооружение. Москва осуждает эти поставки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Украина перестала быть суверенным государством. «У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем», — сказал он в конце июня.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ответил на это, что «устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам». «Все это просто бла-бла-бла», — добавил он.