Медведев заявил о сохранении наследия колониализма

Хотя сама колониальная система распалась, ее наследие сохраняется: сейчас «хозяева колоний» навязывают странам Азии, Африки, Латинской Америки свои ценности и «ведут себя по-хамски», убежден замглавы Совбеза

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Наследие колониальной системы сохраняется до сих пор, хотя сама она распалась, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, глава «Единой России» Дмитрий Медведев на первом заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с неоколониализмом. Его слова приводятся в телеграм-канале партии.

«Борьба с неоколониализмом во все времена объединяла наиболее прогрессивные силы стран и континентов. Сама колониальная система рухнула. Но ее наследие сохраняется. Изменились методы воздействия», — сказал он.

Сейчас «хозяева колоний» навязывают странам Азии, Африки, Латинской Америки свои ценности, относятся к гражданам этих государств как к «людям третьего сорта» и «ведут себя по-хамски», что в конечном итоге оказывает «пагубное влияние» на национальное развитие стран, ведет к деградации международного права и создает риски региональных конфликтов, пояснил Медведев.

По его словам, Запад пытается «стирать из коллективной памяти, замалчивать факты» расизма, геноцида, работорговли, «разрушения культурного наследия целых государств, по сути континентов».

Замглавы Совбеза призвал содействовать переходу «на сбалансированный путь развития для всего человечества», на что направлена деятельность в том числе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В начале марта Медведев в своей статье предлагал другим странам вместе «вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений» Запада. «Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», — писал он. По его словам, «подлинно суверенные» страны перестают бояться «коллективного Запада» и ставят выше собственные национальные интересы. Новый многополярный мир будет «намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат», убежден политик.

В начале февраля замглавы Совбеза предрекал Украине «печальную судьбу тех колоний», которые сначала «насиловали в максимально извращенной форме», а затем «выбрасывали умирать на гниющую свалку истории».