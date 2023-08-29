Майклу Наки и Руслану Левиеву заочно дали по 11 лет колонии по делу о «фейках» об армии

Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам по делу о «фейках» про армию

Гособвинение просило назначить блогеру и расследователю по 13 лет колонии заочно из-за видео о действиях российской армии на Украине. Оба они покинули Россию и находятся в розыске

Майкл Наки (Фото: macknack / Instagram(входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан иноагентом) и основателя Conflict Intelligence Team (CIT, признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия — Карпук; признан иноагентом) к 11 годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российских Вооруженных силах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Обоим запретили администрировать сайты в течение пяти лет.

Суд отменил решение об аресте их имущества — банковских счетов и мотоцикла, передает RTVI.

Гособвинение просило назначить им по 13 лет тюрьмы.

Уголовное дело против Наки и Левиева по ч. 2 ст. 207.3 УК завели весной 2022 года; по версии обвинения, они опубликовали видео с ложной информацией о действиях российских военных, в том числе в Мариуполе. Тогда же МВД объявило их в розыск, а суд заочно арестовал. Оба они находятся не в России: Наки уехал летом 2021 года, а Левиев — после начала военных действий на Украине.

Левиев основал CIT в 2014 году, группа освещала конфликты в Донбассе и Сирии, а также в зоне военных действий после ввода российских войск на Украине. В ноябре 2022-го Минюст признал Левиева иноагентом, а три месяца спустя он сообщил о заведении еще одного дела по статье о «фейках». CIT получила статус нежелательной в августе этого года.

Наки ранее работал на радиостанции «Эхо Москвы», которую закрыли в марте 2022 года. Он ведет общественно-политический видеоблог на YouTube, где в том числе рассказывает о происходящем на Украине. Минюст внес Наки в реестр иноагентов в сентябре 2022-го.