МВД объявило в розыск экс-журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки

МВД объявило в розыск экс-сотрудника «Эха Москвы» Майкла Наки. По данным «Коммерсанта», его обвиняют в дискредитации российских вооруженных сил, он проходит по делу блогера Левиева. Наки покинул Россию летом 2021 года

Майкл Наки (Фото: МВД России)

Бывший сотрудник радиостанции «Эхо Москвы» Майкл Наки объявлен в розыск, его карточка появилась в базе МВД разыскиваемых лиц.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано на сайте министерства.



В ведомстве не уточнили статью, по которой Наки объявлен в розыск.

Как пишут ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и «Коммерсантъ», против Наки возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии России (ст. 207.3 ч. 2), которое повлекло тяжкие последствия. Эта статья грозит предельной мерой наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Наки проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу вместе с блогером Русланом Левиевым, которое завели в середине марта, указывает газета. Басманный суд Москвы 18 мая заочно арестовал Левиева на статье о дискредитации вооруженных сил России, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Экс-сотрудник «Эха Москвы» с лета прошлого года находится в Грузии, сообщает «Коммерсантъ».