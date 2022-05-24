Суд заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о фейках об армии

Майкл Наки (Фото: macknack / VK)

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки, против которого возбудили уголовное дело о дискредитации армии. На сайте суда появилась запись об удовлетворении ходатайства о заключении Наки под стражу.

Для журналиста избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания либо экстрадиции в Россию. В пресс-службе суда сообщили РБК, что Наки вменяется ч.2 ст.207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Майкл Наки отказался за от комментариев. С лета прошлого года он находится в Грузии.

Ранее МВД объявило Наки в розыск. Наки проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу вместе с блогером Русланом Левиевым, которое завели в середине марта, указывает газета. 18 мая Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте Левиева по статье о дискредитации Вооруженных сил России.