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Суд заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о фейках об армии

Майкл Наки
Майкл Наки (Фото: macknack / VK)

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки, против которого возбудили уголовное дело о дискредитации армии. На сайте суда появилась запись об удовлетворении ходатайства о заключении Наки под стражу.

Для журналиста избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания либо экстрадиции в Россию. В пресс-службе суда сообщили РБК, что Наки вменяется ч.2 ст.207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Майкл Наки отказался за от комментариев. С лета прошлого года он находится в Грузии.

МВД объявило в розыск экс-журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки
Политика
Майкл Наки

Ранее МВД объявило Наки в розыск. Наки проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу вместе с блогером Русланом Левиевым, которое завели в середине марта, указывает газета. 18 мая Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте Левиева по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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Теги
заочный арест журналист суд дискредитация Эхо Москвы СМИ журналистика
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