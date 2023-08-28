Прокурор запросил по 13 лет колонии Майклу Наки и Руслану Левиеву за «фейки»

Прокурор запросил по 13 лет колонии Наки и Левиеву за «фейки» об армии

Майкл Наки и Руслан Левиев проходят по одному делу, они находятся в розыске и заочно арестованы. Наки ведет YouTube-канал, а Левиев участвует в создании некоторых видео об Украине

Майкл Наки (Фото: из личного архива)

Журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (настоящая фамилия — Карпук; оба признаны Минюстом иноагентам) прокуратора просит приговорить к 13 годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» об армии, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Там уточнили, что Наки и Левиев проходят фигурантами по делу по п.п. «б», «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России группой лиц, с искусственным созданием доказательств обвинения, по мотивам политической или иной ненависти).

«В ходе прений сторон государственный обвинитель просил признать Карпука Руслана Леонидовича и Наки Майкла Сиднея виновными <...> и окончательно назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов <...> сроком на пять лет», — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Майкла Наки Владимир Воронин подтвердил РБК информацию о просьбе гособвинения относительно приговора.

Майкл Наки — бывший журналист радио «Эхо Москвы», которое закрылось в марте прошлого года, теперь он ведет свой YouTube-канал, на нем более 1,4 млн подписчиков. Там выходят видео на политические темы, в том числе о ситуации на Украине. Руслан Левиев — основатель Conflict Intelligence Team (CIT, признана Генпрокуратурой нежелательной в России), которая проводила OSINT-расследования событий в зонах военных конфликтов (на основе разведданных в открытых источниках). На YouTube Наки Левиев ведет рубрику «сводок» со спецоперации. Оба находятся за пределами России.

Наки и Левиев проходят по одному делу, которое возбудили в марте прошлого года по ч. 2 ст. 207.3 УК, максимальное наказание по ней — 10 лет заключения. В мае того же года МВД объявило их в розыск, затем суд заочно арестовал обоих.

В августе прошлого года тот же суд взял под арест троих администраторов телеграм-канала «Сканер» по обвинению в мошенничестве в крупном размере. По данным ТАСС, основателем канала был Левиев. Арестованным — А.С. Слободенюку, В.И. Малушенко и Е.В. Москвину по ч. 3 ст. 159 УК грозило до шести лет лишения свободы.

ТАСС указывал, что телеграм-канал раскрывал личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур.