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Кириенко рассказал об отношении жителей Херсона и Запорожья к референдуму

Кириенко: большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР хотят присоединиться к России
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступают за присоединение территорий к России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в «Сириусе» на «Практикуме наставников» для учителей ЛНР и ДНР.

«Россия с уважением отнесется к любому принимаемому решению, но, поскольку часто приходится бывать на Донбассе и Херсоне, Запорожье, я знаю настроение людей и вижу результаты социологии, и понимаю, что решение на референдуме, которое предстоит, конечно, будет однозначным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кириенко привел результаты последних социологических исследований, которые показали, что в ДНР и ЛНР 92% опрошенных намерены проголосовать за вступление в состав России.

В Херсонской и Запорожской областях этот показатель чуть ниже — 75–77%, однако этот процент растет, добавил Кириенко.

Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых территориях
Политика
Андрей Турчак

25 августа первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых российскими военными территориях.

«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы России», — сказал он.

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Российские военные контролируют Херсонскую область и часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области выступили за то, чтобы голосование прошло в один день.

В ЛНР заявили, что референдум о присоединении к России возможен только после взятия всей ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявляет, что в республике дату референдума назначат, «как только она будет освобождена в конституционных границах».

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях.

Теги
Сергей Кириенко референдумы ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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