Шольц назвал Украину среди стран, которые необходимо принять в Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости принять в ЕС Украину и Молдавию

Канцлер Германии считает, что очередная волна расширения Евросоюза должна сопровождать изменением принципов принятия решений: обязательное требование консенсуса нужно заменить на голосование простым большинством

Олаф Шольц (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и, возможно, Грузия должны присоединиться к Евросоюзу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

По его словам, ФРГ остается приверженной идее расширения Евросоюза. Однако Шольц не назвал сроки, в которые упомянутые им страны станут полноправными членами ЕС.

Вместе с тем, Шольц признал, что дальнейшее расширение ЕС приведет к усилению различий между государствами-членами. Чтобы нивелировать этот недостаток канцлер предложил реформировать систему голосования в ЕС.

«Там, где сегодня требуется единодушие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом. Поэтому я предлагаю постепенный переход к голосованию большинством голосов по вопросам общей внешней политики и в других областях, таких как налоговая политика», — сказал он.

Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года. До этого депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении этим странам статуса кандидатов. Парламентарии также призвали оперативно дать такой же статус Грузии, но после проведения необходимых реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля на четвертый день после начала российской специальной военной операции. Вслед за Украиной это сделали Молдавия и Грузия. Киев неоднократно призывал предоставить Украине членство по ускоренной процедуре: Зеленский говорил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к этому и страна сделала все для получения положительного ответа, «вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров».

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Развитие отношений Евросоюза с другими странами не представляет для России угрозу, так как ЕС не является военным блоком, заявил 24 июня 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров. «Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является политическим блоком, в отличие от Североатлантического альянса. Развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков», — сказал он тогда.

Однако перед присвоением статуса кандидата в ЕС в Еврокомиссии предупредили, что его могут отозвать при невыполнении Украиной ряда условий: усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформа законодательства в отношении меньшинств.

Власти Украины должны будут также принять законы о процедуре отбора судей Конституционного суда, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей, проводить «активные и эффективные» антикоррупционные расследования, назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Внедрение специального законодательства должно будет ограничить «чрезмерное влияние» олигархов на общественную и политическую жизнь, однако внедрить его следует юридически обоснованным образом, указывается в документе. Украинские власти также должны будут привести законодательство страны в соответствие с директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и наделения полномочиями независимого регулятора СМИ, что позволит «бороться с влиянием корыстных интересов».