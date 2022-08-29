Глава Shell допустил, что газовый кризис продлится несколько зим

Странам Европы предстоит несколько зим, когда придется искать решения по газовой проблеме, считает гендиректор нефтегазовой компании. Страны ЕС продолжают закачку газа в свои хранилища, цены на газ растут

Бен ван Берден (Фото: Sam Barnes / Web Summit / Getty Images)

Газовый кризис в Европе, связанный с сокращением поставок из России, может продлиться несколько зим, заявил гендиректор Shell Бен ван Берден, передает Reuters.

«Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом искать решения», — заявил он.

В то же время вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил накануне, что немецкие подземные хранилища газа (ПХГ) заполняются быстрее, чем планировалось, и поставленные властями планки их заполненности могут быть достигнуты раньше, чем ожидалось. Это поможет стране избежать нехватки газа зимой для предприятий и домовладений, поскольку компании смогут отбирать газ из хранилищ, пояснял он, передавал Spiegel. По данным на 26 августа, ПХГ страны были заполнены на 81,3%.

В пятницу, 26 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,5%, достигнув €328,6 за 1 МВт·ч, или $3458 за 1 тыс. куб. м. В последний раз выше этой отметки газ в Европе торговался 7 марта, в тот день был зафиксирован исторический максимум — более $3800 за 1 тыс. куб. м. 29 августа цены упали почти на 20%.

Хабек на пресс-конференции заявил, что к росту цен привел отказ от российских ископаемых энергоносителей, а также спекуляции. «То, что цены так стремительно растут, объясняется не только повышенным спросом, но и спекуляциями на рынке, которые <...> ни на чем не основаны», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Газпром» к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м) из-за проблем с ремонтом турбины, связанных с канадскими санкциями. Один из двигателей застрял в этой стране после ремонта, впоследствии Оттава согласилась вернуть его через ФРГ. Но в «Газпроме» заявили, что решение отправить двигатель вместо России в Германию без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта на ремонт.

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