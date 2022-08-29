ФСБ назвала еще одного участника подготовки убийства Дугиной

По данным спецслужбы, член украинской «диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко предоставил другой подозреваемой, Наталье Вовк, поддельные номера и документы и вместе с ней собирал взрывное устройство

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ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По версии ФСБ, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя Юлии Зайко — действительно существующей гражданки Казахстана. Также он вместе с Вовк собирал самодельное взрывное устройство в гараже на юго-западе Москвы.

ЦОС отмечает, что Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а уехал за день до гибели Дугиной.

Журналистка, дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. В ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция», где сопровождала отца. Александр Дугин ехал в другом автомобиле.

Дарья Дугина была философом и политологом, работала на канале «Царьград» и радио «Комсомольская правда». Она продвигала теорию евразийства, сторонником которой является и ее отец. Евразийство предполагает, что Россия является ядром евразийского пространства и противостоит атлантизму в лице США и Великобритании. Дугина выступала за консерватизм и национал-большевизм: она считала, что время либерализма прошло и что русские люди не воспринимают левые идеи Запада.



Журналистка поддерживала военную операцию России на Украине. В июне этого года Дугина ездила в Донбасс и была в подвалах «Азовстали» в Мариуполе.

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Александр Дугин уверен, что целью покушения на его дочь была она сама, а не кто-либо другой. «За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — объяснил он.

Через два дня после подрыва автомобиля ФСБ объявила о раскрытии преступления: по данным ведомства, убийство подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения, а после убийства Дугиной уехала в Эстонию, заявили в ФСБ.

В своем новом пресс-релизе ФСБ также сообщила, что изучила записи камер видеонаблюдения, которые подтвердили, что Вовк лично следила за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля. «Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Н. Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство», — утверждают в ЦОС.

24 августа РЕН ТВ сообщил, что незадолго до предполагаемого совершения преступления Вовк арендовала гараж в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где жила Дугина и где она сама снимала квартиру. По данным телеканала, Вовк при этом представилась Юлей и показала собственнику казахстанский паспорт.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал убийство Дугиной «варварским преступлением» и подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям «не может быть пощады». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству.