Спецпредставитель Путина исключил широкомасштабную операцию в Идлибе

Широкомасштабная операция сирийских правительственных сил в провинции Идлиб не планируется. Об этом заявил представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, сообщает «Интерфакс».

«Ни о какой пока операции, широкомасштабном наступлении в Идлибе речь не идет и не может быть», — заявил Лаврентьев. По его словам, если террористическая угроза в отношении российских военнослужащих на базе Хмеймим и сил правительства Сирии будет устранена, то отпадет и необходимость проведения операции против боевиков. Лаврентьев подчеркнул, что необходимо пресечь в Идлибе деятельность террористов, в том числе запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».

20 июля Минобороны России сообщило, что боевики «Джабхат ан-Нусра» пытаются прорваться из Идлиба в северную часть провинции Хомс. Они используют террористов-смертников и ударные беспилотники. Также глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что боевики запустили беспилотник, который двигался в сторону базы Хмеймим. Он был сбит.