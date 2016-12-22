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В ООН заявили об обещании России избежать жертв в Идлибе
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В ООН заявили об обещании России избежать жертв в Идлибе
Политика, 15:57
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В ООН заявили об обещании России избежать жертв в Идлибе

Представители России, Ирана и Турции заявили гуманитарной миссии ООН, что приложат все усилия чтобы избежать гибели​ гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб, контролируемой повстанцами. Об этом заявил советник гуманитарной миссии ООН Ян Эгеланн, передает Reuters.

По его словам, около 4 млн человек в провинции Идлиб находятся в зоне, которая потенциально может стать полем боя. При этом, несмотря на возможные соглашения между воюющими сторонами, в ООН решили попросить Турцию держать свои границы открытыми, чтобы принять беженцев в случае эскалации конфликта.

Спецпредставитель Путина исключил широкомасштабную операцию в Идлибе
Политика

В июле в российском Минобороны заявили, что боевики из организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) попытались вырваться из Идлиба в провинцию Хомс, расположенную южнее.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев позже сказал, что сирийские правительственные войска не планируют начинать широкомасштабную операцию в Идлибе. Однако, по его словам, проблему с боевиками «Джабхат ан-Нусры» в регионе необходимо решить.

Теги: ООН , Сирия , Идлиб
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