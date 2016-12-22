ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,48 67,40 EUR Нал. 79,86 78,72 USD Бирж. 68,06 +0,19 EUR Бирж. 79,39 +0,04 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7098,30 +68,30 IMOEX 2335,80 +0,84% RTSI 1081,37 +0,29% Brent 76,39 +0,22% DJIA 26064,02 +0,06% Nasdaq 8030,04 +0,15%
Памфилова назвала возможные сроки пенсионного референдума
Лента новостей
Россия попросит Турцию выдать дочь экс-главы миграционной службы Чечни 14:54, Политика Кабмин Украины расширил список запрещенных к импорту российских товаров 14:52, Экономика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 14:49, РБК и Сбербанк Чайка заявил об отсутствии решений по усилению надзора за следствием 14:40, Общество Биржа Bithumb возобновит регистрацию пользователей: как отреагирует рынок 14:36, Крипто Экс-глава Минтранса стал гендиректором «Группы ЛСР» 14:30, Бизнес Нефти предсказали подорожание до $85 за баррель 14:28, Quote Житель Татарстана обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки в полиции 14:20, Общество В Германии демонтировали четырехметровую статую Эрдогана 14:16, Общество Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 14:15, РБК и Schneider Electric ​ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий провоза багажа 14:13, Общество Суд арестовал фигуранта нового дела об избиениях в ярославской колонии 14:07, Общество Седан для политической элиты: как выглядит новая машина проекта «Кортеж» 14:03, Фотогалерея  Минтранс оценил госрасходы на скоростную железную дорогу в Чечню 13:59, Бизнес Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях 13:53, Политика Медведев потребовал вывести Россию в топ-10 по качеству образования 13:52, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 13:42, РБК и Subaru В Петербурге задержали двух подростков по делу об избиении мужчин 13:39, Общество Польская «Легия» отказалась продать ЦСКА своего футболиста 13:38, Спорт Выгодно ли майнить Ethereum: добыча одной монеты стоит $152 13:35, Крипто В Москве побит температурный рекорд века для 29 августа 13:30, Общество Медведев поручил представить предложения по изменению пенсионной реформы 13:25, Общество Какие планировки квартир придумали для россиян архитекторы со всего мира 13:21, Недвижимость  Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 13:15, РБК и Microsoft В Германии возведут копию Берлинской стены 13:13, Общество Путин предложил повысить пособие по безработице для предпенсионеров 13:11, Общество
Памфилова назвала возможные сроки пенсионного референдума
Пенсионная реформа, 12:58
0
Памфилова назвала возможные сроки пенсионного референдума

В ЦИК объяснили процедуру возможного объединения инициаторов референдума о повышении пенсионного возраста. Для этого им нужно будет перерегистрировать инициативные группы с единым вопросом, отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, 29 августа. Если это удастся, референдум может состояться в период с 7 апреля до 12 мая следующего года, сказала она, передает корреспондент РБК.

К настоящему времени в ЦИК поступило 101 уведомление из 67 регионов с ходатайствами о регистрации инициативных групп, из них 34 — по вопросу, предложенному для референдума КПРФ. «Принято решение [о регистрации групп] в 58 регионах, из них всего две — КПРФ», — добавила Памфилова.

По ее словам, если инициаторы референдума «проявят чудеса оперативности и проведут все необходимые процедуры», то обращение в ЦИК с ходатайством о регистрации объединенной инициативной группы можно будет подать не позднее 9 октября. ЦИК предложит принять решение о регистрации новой инициативной группы и ее уполномоченных представителей в течение десяти дней — не позднее 18 октября.

Этап сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума должен закончиться в течение 45 дней. Дальше группа должна представить в ЦИК подписные листы и первый финансовый отчет об использовании средств фонда — не позднее 18:00 мск 2 декабря.

После этого ЦИК проверяет подписи, оформляет подписные листы и принимает решение о результатах выдвижения инициативы проведения референдума не позднее 31 декабря. Затем ЦИК направляет свое решение президенту, уведомляет о нем палаты Федерального собрания. Президент направляет документ в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции. Это проходит не позднее чем через десять дней после поступления документа. Дальше суд рассматривает вопрос (сроки принятия решения не установлены). В случае положительного решения суда президент назначает референдум не позднее чем через 15 дней со дня поступления решения Конституционного суда. Дальше происходит официальное опубликование решения о референдуме — не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Днем голосования является воскресенье. Реально это возможно с 7 апреля по 12 мая 2019 года, подвела итог глава ЦИК.

27 августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что объединени​​​е инициаторов референдума «технически возможно, но политически маловероятно» и что между ними царит «атмосфера склоки». По ее мнению, КПРФ «провалила» организацию референдума в регионах, хотя ЦИК «тянула их за уши» и активизировались только через месяц после регистрации инициативных групп.

10 августа Памфилова призывала инициаторов пенсионной реформы объединиться. На данный момент предложили свои вопросы для референдума пять инициативных групп.

В начале июля Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. В среду, 29 августа, президент Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, в частности снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет.

Через две недели коммунисты подали первую заявку о проведении референдума, посвященного реформе. Но ЦИК отклонила предложенную формулировку вопроса, назвав ее некорректной. Тогда КПРФ переформулировала вопрос, и Центризбирком признал его соответствующим закону о референдуме.

К этому времени в Москве коммунистов с заявкой уже опередила инициативная группа под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, а в Подмосковье — представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. КПРФ подала заявку от Алтайского края.

Теги: пенсионная реформа , ЦИК , КПРФ
Главное
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы Политика
Материалы по теме
В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях Политика
Глава ЦИК призвала инициаторов пенсионного референдума объединиться Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter