Памфилова назвала возможные сроки пенсионного референдума

В ЦИК объяснили процедуру возможного объединения инициаторов референдума о повышении пенсионного возраста. Для этого им нужно будет перерегистрировать инициативные группы с единым вопросом, отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, 29 августа. Если это удастся, референдум может состояться в период с 7 апреля до 12 мая следующего года, сказала она, передает корреспондент РБК.

К настоящему времени в ЦИК поступило 101 уведомление из 67 регионов с ходатайствами о регистрации инициативных групп, из них 34 — по вопросу, предложенному для референдума КПРФ. «Принято решение [о регистрации групп] в 58 регионах, из них всего две — КПРФ», — добавила Памфилова.

По ее словам, если инициаторы референдума «проявят чудеса оперативности и проведут все необходимые процедуры», то обращение в ЦИК с ходатайством о регистрации объединенной инициативной группы можно будет подать не позднее 9 октября. ЦИК предложит принять решение о регистрации новой инициативной группы и ее уполномоченных представителей в течение десяти дней — не позднее 18 октября.

Этап сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума должен закончиться в течение 45 дней. Дальше группа должна представить в ЦИК подписные листы и первый финансовый отчет об использовании средств фонда — не позднее 18:00 мск 2 декабря.

После этого ЦИК проверяет подписи, оформляет подписные листы и принимает решение о результатах выдвижения инициативы проведения референдума не позднее 31 декабря. Затем ЦИК направляет свое решение президенту, уведомляет о нем палаты Федерального собрания. Президент направляет документ в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции. Это проходит не позднее чем через десять дней после поступления документа. Дальше суд рассматривает вопрос (сроки принятия решения не установлены). В случае положительного решения суда президент назначает референдум не позднее чем через 15 дней со дня поступления решения Конституционного суда. Дальше происходит официальное опубликование решения о референдуме — не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Днем голосования является воскресенье. Реально это возможно с 7 апреля по 12 мая 2019 года, подвела итог глава ЦИК.

27 августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что объединени​​​е инициаторов референдума «технически возможно, но политически маловероятно» и что между ними царит «атмосфера склоки». По ее мнению, КПРФ «провалила» организацию референдума в регионах, хотя ЦИК «тянула их за уши» и активизировались только через месяц после регистрации инициативных групп.

10 августа Памфилова призывала инициаторов пенсионной реформы объединиться. На данный момент предложили свои вопросы для референдума пять инициативных групп.

В начале июля Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. В среду, 29 августа, президент Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, в частности снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет.

Через две недели коммунисты подали первую заявку о проведении референдума, посвященного реформе. Но ЦИК отклонила предложенную формулировку вопроса, назвав ее некорректной. Тогда КПРФ переформулировала вопрос, и Центризбирком признал его соответствующим закону о референдуме.

К этому времени в Москве коммунистов с заявкой уже опередила инициативная группа под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, а в Подмосковье — представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. КПРФ подала заявку от Алтайского края.