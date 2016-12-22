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В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях
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В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях
Пенсионная реформа, 27 авг, 21:57
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В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях
Коммунисты «провалили» организацию референдума по повышению пенсионного возраста в регионах, посчитала глава ЦИК. Объединение инициативных групп «технически возможно, но политически маловероятно», сказала она
Элла Памфилова (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

​Объединение инициативных групп по пенсионному референдуму технически возможно, но политически маловероятно, пока среди инициаторов царит «атмосфера склоки». Такой вывод на встрече с участниками политологических объединений РАСО и РАПК сделала глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом РБК рассказали два участника мероприятия, высказывание Памфиловой о референдуме РБК подтвердили в пресс-службе Центризбиркома.

Коммунисты «провалили» организацию референдума в регионах, хотя ЦИК «тянула их за уши», и активизировались только через месяц после регистрации инициативных групп, привел ее цитату один из политологов — участников встречи. Она сказала, что в КПРФ могли бы вести себя активнее и прежде, чем инициировать судебные процессы на тему «как их обижают», проявить сознательность и работоспособность, как сделали их оппоненты, пояснил другой участник.

На встрече также обсуждалась тема нарушений на выборах. По словам Памфиловой, главные проблемы с потенциальными нарушениями в единый день голосования в сентябре могут быть на муниципальном уровне.

Ранее председатель ЦИК призвала инициаторов пенсионной реформы объединиться. «Пожалуйста, не плодите больше эти группы! Ну, объединяйтесь [с уже подавшими заявки на проведение референдума группами], [таких групп] уже больше чем достаточно!» — заявила она 10 августа, комментируя две новые заявки, поступившие в ЦИК. Сейчас количество объединений, предложивших свои вопросы для референдума, достигает пяти. Как писал «Коммерсантъ», группы зарегистрированы в 48 из 85 российских субъектов.

Первую заявку на референдум о повышении пенсионного возраста в ЦИК 23 июля подала КПРФ. Но первую формулировку вопроса, предложенную коммунистами, Центризбирком отклонил, назвав ее некорректной. Тогда КПРФ переформулировала вопрос, и Центризбирком признал его соответствующим закону о референдуме. Но к этому времени в Москве коммунистов с заявкой уже опередила инициативная группа под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, а в Подмосковье — представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. КПРФ подала заявку от Алтайского края.

Как Госдума одобряла повышение пенсионного возраста
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По закону о референдуме инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп (не менее 100 человек), создаваемых более чем в половине (минимум в 43) субъектов России. В одном регионе нельзя зарегистрировать две подгруппы ​с близкими по смыслу вопросами. После сбора групп в необходимом количестве организаторы должны отправить заявку в ЦИК. Всего для того, чтобы референдум можно было провести, за него надо собрать подписи 2 млн человек из более чем половины регионов России.

В середине июля ​Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Для мужчин повышение завершится в 2028 году, для женщин в 2034 году.

Элла Памфилова, Владимир Путин и Дмитрий Медведев — это одна команда, цель которой — не допустить проведения референдума, прокомментировал слова главы ЦИК член ЦК КПРФ Валерий Рашкин. Он напомнил, что КПРФ первой подала в Мосгоризбирком и ЦИК документы на регистрацию инициативной группы в Москве. «Они сознательно отказали нам, используя госпожу Памфилову и избирательные комиссии ЦИК и МГИК, чтобы силами админресурса организовать опережающие инициативные спойлерские группы», — пояснил коммунист.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: ЦИК , референдум , пенсионная реформа
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