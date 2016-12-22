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Глава ЦИК призвала инициаторов пенсионного референдума объединиться
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Глава ЦИК призвала инициаторов пенсионного референдума объединиться
Политика, 14:11
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Глава ЦИК призвала инициаторов пенсионного референдума объединиться

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициаторов референдума по пенсионной реформе объединиться, передает корреспондент РБК с заседания ЦИК.​

«Пожалуйста, не плодите больше эти группы! Ну, объединяйтесь [с уже подавшими заявки на проведение референдум группами], [таких групп] уже больше чем достаточно!» — заявила она, комментируя две новые заявки, поступившие в ЦИК.

ЦИК одобрила еще две заявки на референдум о пенсионном возрасте
Политика

Создание множества однотипных групп Памфилова назвала «девальвацией идеи проведения референдума», поскольку чем больше будет смежных заявок, тем меньше вероятности, что хоть одна из инициативных групп сможет зарегистрировать подгруппы в 43 регионах.

Она выразила надежду на то, что больше в ЦИК не поступит инициатив на референдум по пенсиям.

Ранее 10 августа в ЦИК поступили еще две заявки на проведение референдума, первая — от инициативной группы из Нижегородской области, а вторая — от группы из Вологодской области. 8 августа ЦИК одобрила три заявки: от КПРФ, группы под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от двух физических лиц из Подмосковья — Семеновой и Широбоковой.

Теги: ЦИК , инициаторы , референдум , объединение
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