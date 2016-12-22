Глава ЦИК призвала инициаторов пенсионного референдума объединиться

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициаторов референдума по пенсионной реформе объединиться, передает корреспондент РБК с заседания ЦИК.​

«Пожалуйста, не плодите больше эти группы! Ну, объединяйтесь [с уже подавшими заявки на проведение референдум группами], [таких групп] уже больше чем достаточно!» — заявила она, комментируя две новые заявки, поступившие в ЦИК.

Создание множества однотипных групп Памфилова назвала «девальвацией идеи проведения референдума», поскольку чем больше будет смежных заявок, тем меньше вероятности, что хоть одна из инициативных групп сможет зарегистрировать подгруппы в 43 регионах.

Она выразила надежду на то, что больше в ЦИК не поступит инициатив на референдум по пенсиям.

Ранее 10 августа в ЦИК поступили еще две заявки на проведение референдума, первая — от инициативной группы из Нижегородской области, а вторая — от группы из Вологодской области. 8 августа ЦИК одобрила три заявки: от КПРФ, группы под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от двух физических лиц из Подмосковья — Семеновой и Широбоковой.