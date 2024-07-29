Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию России
В России будет создана Морская коллегия для повышения координации в сфере национальной морской политики и защиты интересов страны в Мировом океане, заявил помощник президента Николай Патрушев, передает ТАСС.
«В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента России», — сказал Патрушев. Он отметил, что решение создать коллегию принял Владимир Путин.
Патрушев рассказал, что в состав коллегии войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности страны.
На данный момент в России есть Морская коллегия при правительстве. Ее возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.
Патрушев, который занимал пост секретаря Совета безопасности с 2008 года, в 2024-м стал помощником Путина, ему было поручено курировать кораблестроение.
В 1974 году он окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института. После этого некоторое время работал в институтском конструкторском бюро. В 1998–1999 годах Патрушев был заместителем директора ФСБ, руководителем департамента экономической безопасности и первым замдиректора (службой в это время руководил Путин). Потом Патрушев стал главой ФСБ и занимал эту должность почти десять лет.
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