В Берлине заявили, что их не пугают заявления Путина о ракетах
Немецкие власти «приняли к сведению» заявление президента Владимира Путина об ответе на развертывание в Германии американских высокоточных ракет, заявила заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, передает Süddeutsche Zeitung.
«Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами, и мы должны создать это сдерживание», — заявила она.
Накануне, 28 июля, в ходе празднования Дня военно-морского флота (ВМФ) Путин сказал, что Москва при размещении на немецкой территории ракет США может отказаться от «одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск» ВМФ.
В немецком МИДе заявили, что Берлин «не запугают такие заявления». В Минобороны страны отметили, что Россия разместила в Калининградской области ракеты «Искандер» (дальность 500 км), которые могут нести ядерное оружие, и способна атаковать немецкие города своим оружием средней дальности, потому Германия должна предпринять ответные меры по сдерживанию.
10 июля США и Германия объявили, что Вашингтон приступит к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на немецкой территории в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем. Речь идет о крылатых ракетах «Томагавк» с дальностью действия до 2,5 тыс. км, зенитных ракетах SM-6 с дальностью 450 км, а также разрабатываемом гиперзвуковом оружии, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это «очень хорошим решением». По его словам, это сдерживающий фактор, и чтобы размещения не произошло, Россия должна закончить военную операцию на Украине. Глава немецкого правительства добавлял, что решение разместить в Германии американские ракеты призвано гарантировать, «что войны не будет».
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