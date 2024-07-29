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Политика ,  
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В Берлине заявили, что их не пугают заявления Путина о ракетах

Германия приняла к сведению заявление Путина о ракетах
Путин пригрозил в ответ на размещение американских высокоточных ракет в Германии отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности. В Берлине отметили, что размещение ракет США — это фактор сдерживания
Ракета SM-6
Ракета SM-6 (Фото: rtx.com)

Немецкие власти «приняли к сведению» заявление президента Владимира Путина об ответе на развертывание в Германии американских высокоточных ракет, заявила заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, передает Süddeutsche Zeitung.

«Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами, и мы должны создать это сдерживание», — заявила она.

Накануне, 28 июля, в ходе празднования Дня военно-морского флота (ВМФ) Путин сказал, что Москва при размещении на немецкой территории ракет США может отказаться от «одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск» ВМФ.

В немецком МИДе заявили, что Берлин «не запугают такие заявления». В Минобороны страны отметили, что Россия разместила в Калининградской области ракеты «Искандер» (дальность 500 км), которые могут нести ядерное оружие, и способна атаковать немецкие города своим оружием средней дальности, потому Германия должна предпринять ответные меры по сдерживанию.

Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в Германии
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

10 июля США и Германия объявили, что Вашингтон приступит к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на немецкой территории в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем. Речь идет о крылатых ракетах «Томагавк» с дальностью действия до 2,5 тыс. км, зенитных ракетах SM-6 с дальностью 450 км, а также разрабатываемом гиперзвуковом оружии, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это «очень хорошим решением». По его словам, это сдерживающий фактор, и чтобы размещения не произошло, Россия должна закончить военную операцию на Украине. Глава немецкого правительства добавлял, что решение разместить в Германии американские ракеты призвано гарантировать, «что войны не будет».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Дальнобойное оружие США ракеты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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