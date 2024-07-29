Польша заявила об отвергнутой Венгрией идее провести Совет ЕС на Украине

Глава польского МИДа сообщил, что предлагал провести Совет ЕС по иностранным делам во Львове или Закарпатской области, сначала его венгерский коллега воспринял это с энтузиазмом, но потом «получил другие инструкции» из Будапешта

Радослав Сикорский (Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава польского МИДа Радослав Сикорский предложил провести заседание Совета ЕС по иностранным делам на Украине, но Венгрия отказалась, рассказал министр в интервью Visegrad Insight.

«Была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета по иностранным делам во время председательства Венгрии: в Будапеште или в Брюсселе. Я предложил в качестве компромисса провести его на Украине — либо во Львове, либо даже в [городе в Закарпатской области] Мукачево, что поначалу было встречено с энтузиазмом венгерским министром иностранных дел [Петером Сийярто]. И позвольте мне напомнить, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание совета проходило в Киеве. Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие инструкции из столицы и в конечном итоге был вынужден наложить вето на предложение», — сообщил Сикорский.

В контексте визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в начале июля на Украину, в Россию и в Китай в рамках «мирной миссии» он отметил, что позиция Будапешта на последнем Совете по иностранным делам не получила поддержки, хотя «пиар-репутация венгерского премьер-министра выросла».

Страна «кажется изолированной» в то время, когда просит помочь ей с решением вопроса поставок нефти из-за остановки Украиной ее транзита (касается только продукции ЛУКОЙЛа). «Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если кто-то излучает эгоизм», — подчеркнул Сикорский.

Сийярто недавно обвинил польские власти в лицемерии, поскольку Польша, которая осуждает импорт сырой нефти из России в Венгрию, сама состоит в списке клиентов «одной из крупнейших российских нефтяных компаний».

Заместитель Сикорского Теофил Бартошевский ранее заявил, что Венгрии стоит рассмотреть возможность выхода из Европейского союза и НАТО и создания союза с Россией. Так дипломат отреагировал на заявление Орбана о том, что политика ЕС и всего Запада по отношению к России «нерациональна», тогда как Россия является «логичной, спокойной и предсказуемой» страной. Замминистра напомнил, что Польша, в отличие от Венгрии, «не ведет бизнес с Россией», а из-за политики Орбана его страна уже находится «на задворках международного сообщества».