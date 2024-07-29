Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику со стороны польских властей из-за сохранения Венгрией экономических связей в Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Он обвинил польские власти в лицемерии. По его словам, Польша, которая осуждает импорт сырой нефти из России в Венгрию, сама состоит в списке клиентов «одной из крупнейших российских нефтяных компаний».
«С намерением сохранить польско-венгерское братство мы долго терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон», — написал Сийярто.
27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в румынском городе Бэиле-Тушнад с заявлением в защиту России. По его словам, описание России как «неосталинистской автократии» не соответствует действительности. Кроме того, несмотря на большие территории, Россия — «управляемая» страна, «логичная, спокойная и предсказуемая», в то время как «поведение Запада нерационально». Орбан назвал самой большой проблемой западных стран разобщенность.
На следующий день польский МИД резко отреагировал на критику Орбана в отношении стран Запада и Польши в частности. По словам замглавы польского внешнеполитического ведомства Владислава Теофила Бартошевского, нынешняя политика Венгрии является антиевропейской, антиукраинской и антипольской.
Бартошевский заявил, что премьер-министр Виктор Орбан находится на задворках международного сообщества — как в Европейском Союзе, так и в НАТО. Заместитель главы МИД Польши отметил, что, в отличие от Венгрии, Польша не ведет дела с Россией.
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