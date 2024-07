Путин использовал празднование Дня ВМФ, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока, участвующих в параде, считают аналитики ISW. Сам Путин неоднократно говорил о нежелании воевать с альянсом

Президент России Владимир Путин стремится создать коалицию стран, которая должна стать «альтернативой НАТО», считают аналитики американской исследовательской организации Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW).

По версии ISW, Москва использовала празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока. Аналитики напомнили, что в параде приняли участие корабли военно-морских сил Китая, Алжира и Индии. При этом представителей присутствующих стран было гораздо больше — 31 государство, в том числе Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Ливия, Мьянма, Сирия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и страны ЮАР.

Кроме того, во время проведения торжественных мероприятий заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС НОАК Ху Чжунмином и командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном, обсудив с ними сотрудничество между странами. В то же время в Куала-Лумпуре глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном и договорился об увеличении российско-малайзийских дипломатических контактов. Вместе с тем, отмечают в ISW, Москва активизировала сотрудничество с Венесуэлой, Кубой, Индией и Вьетнамом.

Парад по случаю Дня ВМФ проходил в Санкт-Петербурге 28 июля. В нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тыс. военнослужащих. В параде также участвовали моряки из Китая на эсминце «Цзяо Цзуо», из Алжира — на учебном корабле «Суммам», из Индии — на фрегате «Табар».

Video

Когда военные собираются вместе, это значит, что они стремятся к миру, заявил президент России на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в параде. Вместе с тем, выступая на мероприятии, Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в Германии. «В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — сказал он.

Глава государства неоднократно указывал на риски эскалации при размещении инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а стремление Украины в альянс называл одной из причин начала военной операции. Вместе с тем Путин говорил, что у России нет намерения воевать с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО», — подчеркивал глава государства, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.