Путин заметил в сотрудничестве военных из разных стран стремление к миру
Когда военные собираются вместе, это значит, что они стремятся к миру, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании дня Военно-морского флота (ВМФ).
Глава государства назвал военных моряков людьми «с особым характером», поэтому, когда они собираются вместе, это «очень хороший знак»
«Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — сказал Путин.
28 июля в Санкт-Петербурге проходил парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ). В нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.
Также в параде участвовали моряки из Китая на эсминце «Цзяо Цзуо», из Алжира — на учебном корабле «Суммам», из Индии — на фрегате «Табар». На мероприятие был приглашен еще командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин.
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