Axios узнал о призыве США к Израилю не бить по Бейруту

США предупредили Израиль, что удар по объектам «Хезболлы» в Бейруте в ответ на атаку на Голаны, в результате которой погибли 12 человек, может привести к «тотальной эскалации», пишет Axios. Израиль обещал ответные меры

США предупредили Израиль, что в случае нанесения ударов по объектам ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте «ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля», заявили Axios израильский и американский чиновники.

По словам израильского источника издания, старший советник президента США Амос Хохштейн заявил министру обороны Израиля Йоаву Галланту, что Тель-Авив имеет право на защиту от «Хезболлы», но должен избегать «тотальной эскалации» и свести к минимуму жертвы среди мирных жителей. Хохштейн добавил, что удар по Бейруту станет «красной линией» для группировки и повлечет дальнейшие ответные удары и последующую эскалацию, рассказал собеседник Axios.

Израиль может нанести такой удар в ответ на атаку по району Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате удара погибли 12 человек, в основном дети, которые были на футбольном поле. Израильская сторона заявила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки. «Хезболла» отвергла причастность к атаке на Мадждаль-Шамс, заявив, что целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана. Ряд стран, в том числе Ливан, осудили атаку.

В то же время израильские чиновники заявили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считает, что ответный удар израильской стороны, скорее всего, приведет к нескольких дням интенсивных боев с «Хезболлой», пишет Axios. «Очевидно, что обе стороны собираются сделать еще один шаг вперед по сравнению с тем, что они делали до сих пор, но неясно, смогут ли они избежать падения в пропасть», — сказал израильский чиновник.

Вечером 28 июля военный кабинет Израиля уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта принять решение о форме и сроках ответа на удар по Мадждаль-Шамс. На фоне напряженности некоторые авиакомпании перенесли рейсы в Бейрут.