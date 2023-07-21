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Врач в Молдавии отказался оперировать русскоязычную пациентку

В Молдавии врач отказался лечить русскоязычную пациентку и назвал ее врагом
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Молдавии врач заявил пациентке, что не будет ее лечить, после того как она по-русски ответила на его приветствие на румынском языке. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker со ссылкой на видео из соцсетей.

«Это меня оскорбляет. Я захожу, говорю: «Buna ziua». А вы мне: «Здравствуйте». Мне хочется вытащить [автомат] Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? Русская-русская? Я русских не оперирую, это враги», — сказал врач.

Женщина заявила, что она по национальности русская, но родилась в Молдавии, а ее муж — молдаванин. Врач в ответ поправил ее: «Он — румын».

Врач оказался сотрудником Республиканской клинической больницы. В учреждении принесли извинения пациентке и заверили, что примут необходимые меры для предотвращения таких ситуаций, а случай с врачом проанализируют на комиссии по этике. «Все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности», — подчеркнули в больнице.

После скандала врач заявил изданию Ziarul de Gardă, что многие фразы на видео, которое распространилось в соцсетях, вырваны из контекста. По его словам, он общался с пациенткой «в шутливом тоне, чтобы успокоить ее перед предстоящей операцией», и она сама не знала, что разговор снимает ее соседка по палате.

«Для меня не существует пациентов по национальному, языковому признаку. <...> Мой телефон горит красным, мне приходят угрозы расправы: «мы тебя расстреляем», «мы тебя убьем», «мы тебе ноги сломаем», «румын, беги через Прут (левый приток Дуная, по которому проходит граница между Румынией и Молдавией)», — рассказал врач.

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Молдавия врач Больница русский язык румынский язык
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