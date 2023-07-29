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Сальдо заявил об ударе Storm Shadow по ведущей в Крым железной дороге

Сальдо заявил об ударе Storm Shadow по железной дороге из Херсонской области в Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Сальдо, ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по железной дороге из Херсонской области в Крым, но та не получила серьезных повреждений. Минобороны в сводке отчиталось о семи сбитых ракетах этого типа без указания места
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Украинские войска в ночь на 29 июля пытались нанести удар по железной дороге между Крымом и Херсонской области с помощью ракет Storm Shadow, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты сбиты нашей ПВО», — утверждает он.

По словам Сальдо, обломки ракет «незначительно повредили будку обходчика и контактную линию», повреждения уже устранены.

Минобороны в сводке на 29 июля сообщило только о семи сбитых ракетах Storm Shadow; район, где это произошло, не уточнялся.

В июне Украина с помощью полученных от Британии ракет Storm Shadow (дальность стрельбы — 250 км) нанесла удар по мосту в районе Чонгара, который также соединяет Крым и Херсонскую область, говорил Сальдо. После этого мост был закрыт на несколько недель для ремонта.

После того как Киев повторно атаковал Крымский мост 17 июля, желающим попасть на полуостров предложили альтернативный маршрут по территории новых регионов. Сальдо сообщал, что проезд возможен в том числе через Чонгар.

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Как заявили российские власти, по Крымскому мосту ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Последняя выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Москва считает случившееся терактом.

После удара по Крымскому мосту врио главы Херсонской области рассказал, что в регионе увеличат группировку сил ПВО, чтобы сделать проезд по территории области безопаснее.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Сальдо Херсонская область Крым железные дороги
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