Минобороны сообщило об огневом ударе против ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе села Садовое в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян.

«В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — рассказал Кодрян. По его словам, группировка «Днепр» также нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское, которые также находятся в Херсонской области. В результате была уничтожена автомобильная техника.

Как заявил ТАСС начальник пресс-центры группировки «Центр» Александр Савчук, подразделение убило более 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожило боевую машину пехоты, две бронированные машины и три пикапа.

28 июля Минобороны сообщило о продвижении российских войск в ЛНР. Военные взяли под контроль ряд опорных пунктов ВСУ в районе села Сергеевка в Сватовском районе. Также западнее поселка Житловка в ЛНР российские силы атаковали украинские войска и продвинулись вглубь обороны ВСУ на 3 км, «используя результаты огневого поражения».