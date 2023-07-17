Сальдо: в Херсонской области по пути в Крым увеличат количество средств ПВО

Сальдо заявил об увеличении сил ПВО в Херсонской области по пути в Крым

Фото: Reuters

В Херсонской области увеличат количество средств ПВО по сухопутному коридору в Крым после взрыва на Крымском мосту, сообщил врио главы области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически [будет] обеспечен всеми средствами безопасности», — сказал Сальдо (цитата по «РИА Новости»).

Власти Крыма предлагают гражданам выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Один из них идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь ДНР, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области.

Около 3:00 ночи 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле; их дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. У моста было повреждено автомобильное полотно, движение по нему пока не возобновили.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв провели украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников. НАК и СК позднее признали произошедшее терактом.

В ГУР Украины отказались комментировать атаку, но напомнили о словах главы ведомства Кирилла Буданова, который назвал Крымский мост «излишней конструкцией». В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали атаки после окончания боевых действий.