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Сальдо объявил о закрытии Чонгарского моста на ближайшие 15-20 дней

Сальдо: Чонгарский мост после обстрела закроют на ремонт на ближайшие 15-20 дней
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом, будет закрыт в ближайшие 15-20 дней для проведения ремонтных работ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше — пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, — не пригоден для передвижения», — сказал он.

Накануне ВСУ обстреляли мост ракетами Storm Shadow, повредив дорожное полотно, из-за чего власти переориентировали транспортные потоки между двумя регионами на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Фото:SALDO_VGA / Telegram Фото:SALDO_VGA / Telegram Фото:SALDO_VGA / Telegram Фото:SALDO_VGA / Telegram

Министр транспорта региона Николай Лукашенко говорил, что специалисты смогут восстановить мост за несколько недель, чтобы сначала открыть движение по одной полосе. «Все средства имеются. На местах у нас есть подрядная организация, соответствующие дорожные службы для того, чтобы в кратчайший срок произвести мероприятия, связанные с восстановлением мостового сооружения», — утверждал он

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в феврале говорил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, то ни о каких мирных переговорах не может быть и речи. По его словам, в случае ударов «вглубь России» ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным». Медведев заявил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

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Украина еще в июле обязалась не использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России, говорил министр обороны страны Алексей Резников.

Сальдо объявил о закрытии Чонгарского моста на ближайшие 15-20 дней
Сальдо объявил о закрытии Чонгарского моста на ближайшие 15-20 дней

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