Медведев предупредил о casus belli из-за судебных процессов против России

Ордер МУС на арест президента Владимира Путина и уголовные процессы против Москвы — «потенциально опасные игрища», которые могут стать поводом для объявления войны, написал замглавы Совбеза в телеграм-канале

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ордер Международного уголовного суда на арест президента Владимира Путина и уголовные процессы против Москвы — «потенциально опасные игрища», которые могут стать поводом для объявления войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Ордеры, прокуроры, процессы против России — все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить: это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», — пригрозил зампред Совбеза.

Комментируя сообщение Reuters и The New York Times о решении президента США Джо Байдена передать МУС доказательства предполагаемых военных преступлений России на Украине, Медведев подчеркнул, что Москве «в принципе это до лампочки». Россия не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и его решения для нее ничтожны, напомнил он. «Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», — добавил замглавы Совбеза.

По данным Reuters и The New York Times, Байден поручил своей администрации предоставить суду в Гааге собранные Вашингтоном доказательства предполагаемых военных преступлений России на Украине, несмотря на сопротивление Пентагона. Тот опасается, что сотрудничество с МУС откроет дорогу для уголовного преследования американских военнослужащих за рубежом.

МУС не входит в структуры ООН. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина, Россия и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ. В середине марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле решение суда назвали ничтожным.

В марте прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на информацию из государственных и разведывательных источников заявил, что российские военнослужащие, по мнению Вашингтона, совершили военные преступления на Украине. Американский лидер тогда назвал Путина «военным преступником». В Кремле сочли «недопустимыми и непростительными» слова президента страны, от бомб которой «погибли сотни тысяч людей во всем мире». Байден также обвинял Москву в «геноциде». «Мы категорически не согласны, считаемым неприемлемым подобное извращение ситуации», — ответил на обвинения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В феврале вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что США установили причастность Москвы к преступлениям против человечности на Украине. Она обвинила российские войска в «широкомасштабных и систематических» атаках на мирное население, а также в «насильственной депортации с Украины в Россию сотен тысяч человек, в том числе детей».

Минобороны утверждает, что не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Россия также отвергает обвинения в незаконном вывозе детей на свою территорию, настаивая, что их хотят «уберечь от опасности, которую могут представлять боевые действия».