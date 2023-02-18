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США обвинили Россию в «преступлениях против человечности»

Вице-президент США Камала Харрис обвинила Россию в «преступлениях против человечности»
Власти США изучили доказательства и не сомневается в том, что Москва причастна к преступлениям против человечности, заявила вице-президент Камала Харрис. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

США установили, что Россия совершила преступления против человечности на Украине, заявила вице-президент Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заверила, что все причастные лица будут привлечены к ответственности.

Весной прошлого года госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен со ссылкой на информацию из государственных и разведывательных источников заявлял, что российские военнослужащие, по мнению правительства, совершили военные преступления на Украине. Президент Джо Байден тогда назвал российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». В Кремле сочли слова Байдена неприемлемыми. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Позднее американский лидер обвинил Москву в «геноциде». «Мы категорически не согласны, считаемым неприемлемым подобное извращение ситуации», — ответил на это Песков.

Харрис обвинила российские войска в «широкомасштабных и систематических» атаках на мирное население на Украине, а также в «насильственной депортации с Украины в Россию сотен тысяч человек, в том числе детей».

Осенью прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования «агрессии России» и уголовного преследования виновных. Создание международного трибунала называл среди условий мира украинский президент Владимир Зеленский.

Москва неоднократно заявляла о нелегитимности трибунала по Украине и связывала подобные предложения с попытками ЕС «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений».

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Теги
Елена Чернышова
Камала Харрис преступления против человечности Россия США Военная операция на Украине
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